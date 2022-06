Il World economic forum non ha twittato che «mangiare carne e avere una casa di proprietà» è insostenibile (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 1° giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un presunto tweet pubblicato dall’account ufficiale del World economic forum (Wef), organizzazione internazionale non governativa con sede in Svizzera che ogni anno organizza un incontro su svariate questioni globali a Davos. Nel testo del tweet, tradotto in italiano dall’autore del post, si legge: «Poiché l’umanità si muove verso un futuro post-carbone, le persone devono accettare che cose come mangiare carne e avere un’immobile di proprietà non sono più accettabili». L’autore di tale affermazione sarebbe Klaus Schwab, presidente esecutivo dell’organizzazione, già in passato finito nella rete della disinformazione (ad esempio qui, qui e qui). L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto ... Leggi su facta.news (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 1° giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un presunto tweet pubblicato dall’account ufficiale del(Wef), organizzazione internazionale non governativa con sede in Svizzera che ogni anno organizza un incontro su svariate questioni globali a Davos. Nel testo del tweet, tradotto in italiano dall’autore del post, si legge: «Poiché l’umanità si muove verso un futuro post-carbone, le persone devono accettare che cose comeun’immobile dinon sono più accettabili». L’autore di tale affermazione sarebbe Klaus Schwab, presidente esecutivo dell’organizzazione, già in passato finito nella rete della disinformazione (ad esempio qui, qui e qui). L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto ...

