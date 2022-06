Il tennis come l’ultima delle belle arti, il racconto infinito di Gianni Clerici (Di lunedì 6 giugno 2022) Con gli anni si era fatto a poco a poco più somigliante al suo soprannome, allo Scriba a gambe incrociate e il volto scavato, gli occhi vividissimi, la pelle del corpo rossa come se fosse fatto della materia del Foro Italico o del Roland Garros. Lo Scriba del Louvre. Lui invece era lo Scriba del tennis (con la maiuscola, per una volta) il soprannome o meglio il titolo nobiliare che si era guadagnato, anno dopo anno, telecronaca dopo telecronaca e articolo dopo articolo raccontando il magnifico sport che al suo tempo era ancora “bianco”, bianco di magliette polo e calzoncini con le tasche, bianco di completini e gonnellini femminili, cui aveva consacrato la sua vita come a un dio Ra, perché il sole è l’elemento del tennis. Gianni Clerici da Como, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) Con gli anni si era fatto a poco a poco più somigliante al suo soprannome, allo Scriba a gambe incrociate e il volto scavato, gli occhi vividissimi, la pelle del corpo rossase fosse fatto della materia del Foro Italico o del Roland Garros. Lo Scriba del Louvre. Lui invece era lo Scriba del(con la maiuscola, per una volta) il soprannome o meglio il titolo nobiliare che si era guadagnato, anno dopo anno, telecronaca dopo telecronaca ecolo dopocolo raccontando il magnifico sport che al suo tempo era ancora “bianco”, bianco di magliette polo e calzoncini con le tasche, bianco di completini e gonnellini femminili, cui aveva consacrato la sua vitaa un dio Ra, perché il sole è l’elemento delda Como, ...

Advertising

mauroberruto : Gianni #Clerici, i gesti bianchi, le parole giuste, l’arte di raccontare lo #sport come si descriverebbe un capolav… - myrtamerlino : Classe, eleganza, competenza. In un nome: Gianni #Clerici. Una carriera dedicata a uno sport straordinario come il… - Gazzetta_it : L’intervento di Paolo Bertolucci: “Mai visto un lottatore come Rafa, così è entrato nell’Olimpo del tennis” #Nadal - marco_gain : @FiorinoLuca I tuoi commenti le tue telecronache, il tuo modo di descrivere il tennis, i tuoi ricordi di ogni parti… - salutiawilli : RT @mauriziocresce6: Ci ha lasciato Gianni Clerici, commentatore mitico delle partite di tennis insieme all'inseparabile Rino Tommasi. Uomo… -