“Il segreto professionale del ginecologo è valido anche se sono minorenne?” (Di lunedì 6 giugno 2022) Salve, sono minorenne e ho interrotto una gravidanza senza che i miei familiari ne fossero a conoscenza. Mi sono recata in un consultorio e ho esposto una situazione molto particolare, e mi hanno detto che era possibile interrompere la gravidanza senza che i miei genitori lo sapessero per ragioni psicologiche. Dopo aver interrotto la gravidanza ho eseguito una visita dalla ginecologa sempre presso il consultorio e ho iniziato con la pillola anticoncezionale. Questo è successo circa 7 mesi fa (6/11/21): adesso mia zia vuole farmi fare una visita dalla ginecologa per un controllo, ma ho paura che venga fuori qualcosa riguardante l’argomento di prima, come per esempio che prendo la pillola e come faccio a prenderla senza aver fatto (secondo loro) una visita e senza una ricetta, oppure qualcosa nell’utero che possa indicare che ho ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 6 giugno 2022) Salve,e ho interrotto una gravidanza senza che i miei familiari ne fossero a conoscenza. Mirecata in un consultorio e ho esposto una situazione molto particolare, e mi hanno detto che era possibile interrompere la gravidanza senza che i miei genitori lo sapessero per ragioni psicologiche. Dopo aver interrotto la gravidanza ho eseguito una visita dalla ginecologa sempre presso il consultorio e ho iniziato con la pillola anticoncezionale. Questo è successo circa 7 mesi fa (6/11/21): adesso mia zia vuole farmi fare una visita dalla ginecologa per un controllo, ma ho paura che venga fuori qualcosa riguardante l’argomento di prima, come per esempio che prendo la pillola e come faccio a prenderla senza aver fatto (secondo loro) una visita e senza una ricetta, oppure qualcosa nell’utero che possa indicare che ho ...

Advertising

sisalvichicovid : @BenfoAnnamaria Ehm segreto professionale Ahhaah - davidegrandi63 : @gianfra @Marnie_m21 era un segreto professionale - Mariano648 : Peccato che la Marta abbia il segreto professionale e non può parlare... ??mia moglie ha scoperto solo stasera che a… - Joe69563024 : @BarbyTifaInter Per lei la porta è sempre aperta, è un onore avere nel mio studio la mitica Barby mora per una sedu… - antonaples1981 : Secondo me quei sorrisi isterici nascondono un disegno ben preciso ma realizzato in modo maldestro…anche le dichiar… -