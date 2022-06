Il ruolo della ricerca. Healthcare policy al Senato con la ministra Messa (Di lunedì 6 giugno 2022) Se la pandemia ci ha ricordato che l’innovazione è essenziale per affrontare le sfide sanitarie attuali e future – costruendo un’industria sanitaria europea competitiva a livello globale – ad oggi, in particolare con la creazione di Hera, l’Europa è più che mai determinata nell’implementare la sua capacità di innovazione. La riforma del settore farmaceutico, annunciata a novembre 2020 dalla Commissione europea nella sua Strategia farmaceutica, ha lanciato l’ambizioso obiettivo di sostenere con maggiori risorse la portata di innovatività dell’industria. Senza dubbio, è dalla ricerca che tutto prende piede, e solo il sostegno alla ricerca può determinare un cambio di rotta significativo per l’industria farmaceutica italiana. Avendo come focus specifico le policy europee del settore salute, la rivista Healthcare ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) Se la pandemia ci ha ricordato che l’innovazione è essenziale per affrontare le sfide sanitarie attuali e future – costruendo un’industria sanitaria europea competitiva a livello globale – ad oggi, in particolare con la creazione di Hera, l’Europa è più che mai determinata nell’implementare la sua capacità di innovazione. La riforma del settore farmaceutico, annunciata a novembre 2020 dalla Commissione europea nella sua Strategia farmaceutica, ha lanciato l’ambizioso obiettivo di sostenere con maggiori risorse la portata di innovatività dell’industria. Senza dubbio, è dallache tutto prende piede, e solo il sostegno allapuò determinare un cambio di rotta significativo per l’industria farmaceutica italiana. Avendo come focus specifico leeuropee del settore salute, la rivista...

