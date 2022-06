Il ritorno, potente, di Al Qaeda (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 25 maggio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu) ha confermato in un rapporto la rinascita di al-Qaeda, l’organizzazione terroristica responsabile degli attacchi dell'11 settembre 2001. Il gruppo jihadista da sempre legato ai Talebani sta usando il loro ritorno al potere avvenuto grazie allo scriteriato ritiro degli occidentali dall’Afghanistan, «per trovare un rifugio sicuro, attrarre nuove reclute e aumentare la raccolta dei fondi necessari alla jihad globale». Il leader di al-Qaeda, l'egiziano Ayman al-Zawahiri, più volte dato per morto, che è succeduto a Osama bin Laden nel 2011, e altri membri chiave della leadership del gruppo «vivono stabilmente nell'Afghanistan orientale come ospiti dei Talebani», osserva il rapporto del Consiglio di sicurezza dell’Onu. È la prima volta che questo fatto viene accertato ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 25 maggio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu) ha confermato in un rapporto la rinascita di al-, l’organizzazione terroristica responsabile degli attacchi dell'11 settembre 2001. Il gruppo jihadista da sempre legato ai Talebani sta usando il loroal potere avvenuto grazie allo scriteriato ritiro degli occidentali dall’Afghanistan, «per trovare un rifugio sicuro, attrarre nuove reclute e aumentare la raccolta dei fondi necessari alla jihad globale». Il leader di al-, l'egiziano Ayman al-Zawahiri, più volte dato per morto, che è succeduto a Osama bin Laden nel 2011, e altri membri chiave della leadership del gruppo «vivono stabilmente nell'Afghanistan orientale come ospiti dei Talebani», osserva il rapporto del Consiglio di sicurezza dell’Onu. È la prima volta che questo fatto viene accertato ...

