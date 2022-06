(Di lunedì 6 giugno 2022) Con gli anni si era fatto a poco a poco più somigliante al suo soprannome, allo Scriba a gambe incrociate e il volto scavato, gli occhi vividissimi, la pelle del corpo rossa come se fosse fatto della materia del Foro Italico o del Roland Garros. Lo Scriba del Louvre. Lui invece era lo Scriba del Tennis (con la maiuscola, per una volta) il soprannome o meglio il titolo nobiliare che si era guadagnato, anno dopo anno, telecronaca dopo telecronaca e articolo dopo articolo raccontando il magnifico sport che al suo tempo era ancora “bianco”, bianco di magliette polo e calzoncini con le tasche, bianco di completini e gonnellini femminili, cui aveva consacrato la sua vita come a un dio Ra, perché il sole è l’elemento del tennis.da Como, classe 1930, fu rampollo borghese e buon tennista in gioventù, quando lo sport era ancora un ...

Non la cronaca, non la tecnicalità comprensibile solo agli adepti; ma il, il ricamo, il sorriso che affascinano non i praticanti di una setta, ma le anime belle di ogni luogo. Gianni Clerici ...Un vigliacco concoraggio. E quindi sono un ossimoro. Una volta mi hanno domandato come ... (Seguedettagliato che, su preghiera successiva, viene qui tagliato per rispetto nei ... Il racconto infinito di Gianni Clerici Omaggiato col soprannome di “scriba”, era nato nel 1930. Dandy della vita e della parola, ha raccontato uno sport che oggi non c’è più, che era ancora un divertissement sociale, un nobile intrattenime ...