Il ponte della Gioconda ecco dove si trova il ponte romantico dipinto da Leonardo (Di lunedì 6 giugno 2022) La Gioconda è senza dubbio l’opera più celebre di Leonardo Da Vinci e anche una tra le più misteriose. Non solo non c’è un pensiero unanime su chi sia la donna raffigurata nel quadro, ma in molti rivendicano la ‘paternità’ del ponte dipinto dietro la spalla sinistra della donna. LEGGI ANCHE: — Toscana, il borgo magico delle fate: ecco perché dovete visitare questo piccolo gioiello Per molti è ponte Buriano in Toscana. Si tratta di un ponte ‘ad arco a via superiore’ lungo 156 metri carrabile. Composto da sette arcate a sesto ribassato fu realizzato intorno al 1277 in prossimità dell’antico villaggio di Buriano. Secondo molti storici dell’arte, si tratta proprio del manufatto ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 giugno 2022) Laè senza dubbio l’opera più celebre diDa Vinci e anche una tra le più misteriose. Non solo non c’è un pensiero unanime su chi sia la donna raffigurata nel quadro, ma in molti rivendicano la ‘paternità’ deldietro la spalla sinistradonna. LEGGI ANCHE: — Toscana, il borgo magico delle fate:perchéte visitare questo piccolo gioiello Per molti èBuriano in Toscana. Si tratta di un‘ad arco a via superiore’ lungo 156 metri carrabile. Composto da sette arcate a sesto ribassato fu realizzato intorno al 1277 in prossimità dell’antico villaggio di Buriano. Secondo molti storici dell’arte, si tratta proprio del manufatto ...

