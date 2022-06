Il ponte della Gioconda: ecco dove si trova il ponte romantico dipinto da Leonardo (Di lunedì 6 giugno 2022) La Gioconda il celebre dipinto di Leonardo da Vinci contiene molti misteri. Così come l'identità della donna genera discussioni e curiosità, anche il ponte raffigurato alle sue spalle ha scatenato la ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) Lail celebredida Vinci contiene molti misteri. Così come l'identitàdonna genera discussioni e curiosità, anche ilraffigurato alle sue spalle ha scatenato la ...

Il ponte della Gioconda: ecco dove si trova il ponte romantico dipinto da Leonardo La Gioconda il celebre dipinto di Leonardo da Vinci contiene molti misteri. Così come l'identità della donna genera discussioni e curiosità, anche il ponte raffigurato alle sue spalle ha scatenato la curiosità. Per molti si tratta del Ponte Buriano in Toscana. Crediti foto@Shutterstock, @...