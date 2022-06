Il periodo di prova nei contratti di lavoro subordinato (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel contratto di assunzione generalmente deve essere indicato il c.d. periodo di prova ai sensi dell’art. 2096 del Codice Civile, periodo durante il quale il datore di lavoro e il lavoratore hanno la possibilità di conoscersi reciprocamente. Spesso si sottovaluta l’importanza del patto di prova che è, invece, fondamentale per permettere al dipendente di testare il lavoro offerto e al datore di valutarne le competenze e la professionalità nonché la sua capacità ad integrarsi nell’ambiente aziendale anche rispetto ai colleghi. Ambito di applicazione e forma Il periodo di prova può essere inserito in tutte le tipologie di contratto di lavoro subordinato che sia a tempo indeterminato, a termine o di apprendistato, full ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel contratto di assunzione generalmente deve essere indicato il c.d.diai sensi dell’art. 2096 del Codice Civile,durante il quale il datore die il lavoratore hanno la possibilità di conoscersi reciprocamente. Spesso si sottovaluta l’importanza del patto diche è, invece, fondamentale per permettere al dipendente di testare ilofferto e al datore di valutarne le competenze e la professionalità nonché la sua capacità ad integrarsi nell’ambiente aziendale anche rispetto ai colleghi. Ambito di applicazione e forma Ildipuò essere inserito in tutte le tipologie di contratto diche sia a tempo indeterminato, a termine o di apprendistato, full ...

