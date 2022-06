Advertising

sportli26181512 : Il pallone, il latino, la famiglia: da Baveno a Zurigo, Gnonto non si ferma più: Il pallone, il latino, la famiglia… - Gazzetta_it : Il pallone, il latino, la famiglia: da Baveno a Zurigo, Gnonto non si ferma più #Gnonto -

Perché Willy Gnonto è un ragazzo educato e colto, che parla quattro lingue, è appassionato die sta per prendere la maturità. L'Italia l'ha conosciuto per il debutto in Nazionale a Bologna ...... gli italiani 5, 6 gli iberici o- americani, 5 i russi, e tutti gli altri francesi o ...ancora nel XIX secolo Edgar Allan Poe fantasticava sulla possibilità di raggiungere la Luna con un...Gnonto, alla scoperta del protagonista inatteso, al debutto azzurro a soli 18 anni, subito determinante: ama il latino e gioca in Svizzera ...