Il nuovo Napoli ecco come potrebbe giocare (Di lunedì 6 giugno 2022) La società partenopea ha iniziato subito a modificare la squadra per la prossima stagione che vedrà il Napoli giocare in Uefa Champions League. La squadra di mister Spalletti dovrà fare a meno del suo capitano, ovvero Lorenzo Insigne, che andrà a giocare al Toronto, al suo posto la società azzurra ha deciso di investire sul L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) La società partenopea ha iniziato subito a modificare la squadra per la prossima stagione che vedrà ilin Uefa Champions League. La squadra di mister Spalletti dovrà fare a meno del suo capitano, ovvero Lorenzo Insigne, che andrà aal Toronto, al suo posto la società azzurra ha deciso di investire sul L'articolo

Advertising

AlfredoPedulla : #Mertens avrà un nuovo contatto con il #Napoli entro questa settimana. In caso di non accordo (quindi prudenza e pr… - mauriziocori1 : RT @lanavediteseoed: Il matematico Renato Caccioppoli, volto fissato per sempre nella memoria di Napoli. Su @mattinodinapoli Lorenza Foschi… - couttetlovera : RT @ellecci: E il premio per il miglior invito della stagione va a @LEGO_Group che per l’inaugurazione del nuovo negozio di #Napoli ha mand… - infoitsport : Napoli, nuovo nome per il centrocampo se parte Fabian Ruiz - infoitsport : Calciomercato Napoli, nome nuovo per il centrocampo -