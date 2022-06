Il Long Covid negli adolescenti si può scoprire precocemente: individuati nuovi biomarcatori (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Long Covid negli adolescenti si può prevedere precocemente. Uno studio dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Ibbc) indica, nei giovani che si sono ammalati, nuovi e precoci biomarcatori potenzialmente predittivi della sindrome post Covid. La ricerca, pubblicata su Diagnostics, apre nuove possibilità di indagine nell’ambito degli effetti biologici e psicologici a lungo termine. Lo studio pilota, coordinato da Marco Fiore e Carla Petrella del Cnr-Ibbc, è stato condotto presso il Policlinico Umberto I dell’università Sapienza di Roma, in collaborazione con Raffaella Nenna, Fabio Midulla, Luigi Tarani del Dipartimento materno infantile e scienze urologiche, e Antonio Minni, Dipartimento ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilsi può prevedere. Uno studio dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Ibbc) indica, nei giovani che si sono ammalati,e precocipotenzialmente predittivi della sindrome post. La ricerca, pubblicata su Diagnostics, apre nuove possibilità di indagine nell’ambito degli effetti biologici e psicologici a lungo termine. Lo studio pilota, coordinato da Marco Fiore e Carla Petrella del Cnr-Ibbc, è stato condotto presso il Policlinico Umberto I dell’università Sapienza di Roma, in collaborazione con Raffaella Nenna, Fabio Midulla, Luigi Tarani del Dipartimento materno infantile e scienze urologiche, e Antonio Minni, Dipartimento ...

