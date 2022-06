Il futuro incerto di Cuadrado e il dentro o fuori di Di Maria, le ultime sul mercato bianconero (Di lunedì 6 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul mercato bianconero. La rosea ha parlato di un futuro incerto di Cuadrado e di un dentro o fuori per l’ex Psg, che ha un’offerta anche dal Portogallo. Qui tutti i dettagli. Il futuro incerto di Cuadrado le ultime sul mercato bianconero “Cuadrado non avrebbe mai rinnovato a 5 milioni netti per una sola stagione, al massimo – secondo la logica del club con gli altri – avrebbe dimezzato la portata salariale e raggiunto quella cifra in due anni, superandola magari con l’aggiunta di bonus. L’idea della Juve è stata evidentemente superata dagli accordi precedenti, ciò non vuol dire però che la questione ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul. La rosea ha parlato di undie di unper l’ex Psg, che ha un’offerta anche dal Portogallo. Qui tutti i dettagli. Ildilesulnon avrebbe mai rinnovato a 5 milioni netti per una sola stagione, al massimo – secondo la logica del club con gli altri – avrebbe dimezzato la portata salariale e raggiunto quella cifra in due anni, superandola magari con l’aggiunta di bonus. L’idea della Juve è stata evidentemente superata dagli accordi precedenti, ciò non vuol dire però che la questione ...

Advertising

romeoagresti : #Juve e #Toro nei prossimi giorni parleranno di #Mandragora: l’obbligo di riscatto non è scattato e i granata sono… - Gianni33007 : #salecinematografiche Sono stato in giro per varie città e quello che mi rattrista è, che in alcune città fino a qu… - lindawhippet : RT @ff0rt: Avvocato prolisso ma incerto sul suo futuro: “Per ore perora, per ora!” - mariofutsal2 : RT @QuattroZero: #?????????????????????????? ?? È incerto il futuro di Daniel Ibañes e Alex Diaz sulla panchina del Ciampino Aniene. Il duo spagnolo è s… - trottorello : @EmanuelaErre È un mondo terribile felicità a momenti e futuro incerto ma le mezze seghe sono e saranno sempre una certezza -