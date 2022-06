Il ct eroe che vendica l'Italia: chi è Marco Rossi, il terribile incubo dell'Inghilterra (Di lunedì 6 giugno 2022) Che il calcio Italiano stia vivendo una crisi profonda non lo si scopre certamente oggi. Lo dicono i deludenti risultati delle nostre squadre in Champions League e lo conferma la mancata qualificazione della Nazionale al Mondiale di fine anno in Qatar. Ma se c'è una categoria che il movimento azzurro non ha mai smesso di sfornare è quella dei grandi allenatori. Dai più famosi, come Carlo Ancelotti o Antonio Conte, a quelli di nicchia, che però lavorano magistralmente da tanti anni. E tra questi c'è anche Marco Rossi, 57enne mister giramondo, dal 2018 commissario tecnico dell'Ungheria, che domani si ritroverà sul cammino dell'Italia - che sabato contro la Germania ha finalmente ridato segnali di vita - per la seconda giornata di Nations League a Cesena. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Che il calciono stia vivendo una crisi profonda non lo si scopre certamente oggi. Lo dicono i deludenti risultatie nostre squadre in Champions League e lo conferma la mancata qualificazionea Nazionale al Mondiale di fine anno in Qatar. Ma se c'è una categoria che il movimento azzurro non ha mai smesso di sfornare è quella dei grandi allenatori. Dai più famosi, come Carlo Ancelotti o Antonio Conte, a quelli di nicchia, che però lavorano magistralmente da tanti anni. E tra questi c'è anche, 57enne mister giramondo, dal 2018 commissario tecnico'Ungheria, che domani si ritroverà sul cammino- che sabato contro la Germania ha finalmente ridato segnali di vita - per la seconda giornata di Nations League a Cesena. ...

