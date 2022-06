Il caso Depp-Heard e la sacrosanta presunzione d’innocenza (Di lunedì 6 giugno 2022) Il verdetto del processo civile tra Johnny Depp e Amber Heard ha sviluppato sulla stampa progressista italiana foschi e pessimistici commenti che da Arianna Farinelli a Gianni Riotta su Repubblica, sull’onda di New Yorker e New York Times hanno intravisto in esso il punto di rottura della lunga battaglia iniziata qualche anno fa col movimento #MeToo, la rivincita di una latente misoginia per cui «il prestigio e l’autostima di un uomo di successo valgono più della salvaguardia e della dignità di una donna», come ha scritto A.O. Scott sul principale quotidiano statunitense Ha destato particolare sensazione la valanga di adesioni all’hashtag #justiceforDepp su Twitter e su vari social cui alcuni hanno attribuito un ruolo non indifferente nell’esito della causa intentata da Johnny Depp all’ex moglie. Un’enfasi non ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 giugno 2022) Il verdetto del processo civile tra Johnnye Amberha sviluppato sulla stampa progressista italiana foschi e pessimistici commenti che da Arianna Farinelli a Gianni Riotta su Repubblica, sull’onda di New Yorker e New York Times hanno intravisto in esso il punto di rottura della lunga battaglia iniziata qualche anno fa col movimento #MeToo, la rivincita di una latente misoginia per cui «il prestigio e l’autostima di un uomo di successo valgono più della salvaguardia e della dignità di una donna», come ha scritto A.O. Scott sul principale quotidiano statunitense Ha destato particolare sensazione la valanga di adesioni all’hashtag #justiceforsu Twitter e su vari social cui alcuni hanno attribuito un ruolo non indifferente nell’esito della causa intentata da Johnnyall’ex moglie. Un’enfasi non ...

Advertising

nicdemuro : Peccato. #Giletti interrompe la #Zakharova (pezzo pesante del Cremlino) proprio quando stava facendo una criptica… - resze7 : No vabbè, svolta trashissima: la Zakharova sta citando il caso Depp/Heard per parlare di cancel culture in riferime… - godsnmonstersxo : RT @airplaneoversea: Volevo ricordarvi che Depp in seguito alle accuse di Heard non ha subito conseguenza in ambito lavorativo. La Rowling… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @LeonardoPanetta: Quelli che oggi criticano la giustizia americana, perché ha dato ragione a Johnny Depp, mettendo in crisi le loro cert… - BarbieXanax : @amarozzi77 e allora che cazzo mi rispondi in inglese dicendo cose a caso se manco hai capito il mio tweet, porca m… -