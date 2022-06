Il caso dei lavoratori dell’Esselunga di Livorno: “Contratti part time con straordinari sistematici”. La cassiera: “Mi hanno vietato di bere acqua in turno, nonostante prescrizione medica” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Si lavorava anche 10 ore di fila nei periodi di picco. nonostante fossi assunta con un contratto part-time verticale da 24 ore, le richieste di turni straordinari erano continue e comunicate con pochissime ore d’anticipo. Alla fine dovevamo essere sempre reperibili, è capitato di lavorare 12 giorni di fila senza riposo oppure di attaccare in turno la mattina alle 7.30 avendo chiuso quello della sera precedente alle 21.30, senza rispettare le ore di riposo minime di legge”, racconta Marta, ex dipendente del punto vendita Esselunga di Livorno, a ilfattoquotidiano.it. Grandissimo ricorso ai Contratti part-time a tempo determinato e conseguente pressanti richieste di straordinari aggiuntivi che arrivano a raddoppiare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) “Si lavorava anche 10 ore di fila nei periodi di picco.fossi assunta con un contrattoverticale da 24 ore, le richieste di turnierano continue e comunicate con pochissime ore d’anticipo. Alla fine dovevamo essere sempre reperibili, è capitato di lavorare 12 giorni di fila senza riposo oppure di attaccare inla mattina alle 7.30 avendo chiuso quello della sera precedente alle 21.30, senza rispettare le ore di riposo minime di legge”, racconta Marta, ex dipendente del punto vendita Esselunga di, a ilfattoquotidiano.it. Grandissimo ricorso aia tempo determinato e conseguente pressanti richieste diaggiuntivi che arrivano a raddoppiare il ...

Advertising

NicolaPorro : La sinistra sul caso degli #alpini ha fatto le barricate. Su questa storia di molestie invece tutto tace ??#gardaland - gianperri : RT @AlbertoLela: Ancora una volta #Travaglio viene condannato per diffamazione, in questo caso nei confronti della #Casellati. Ma l’albo… - Filippo230796 : @truccalo @skifodellaTerra Il suo entourage non parlava tanto per parlare ma perché c'erano dei fatti ... Lui ha am… - wasserkerker : se non sai neanche di cosa stai parlando, in questo caso dei problemi che crea il porno a noi donne, facci il piace… - Bianca34874951 : RT @RobertoBoffi: @RobertoRenga Anche nella sanità sempre più medici in fuga dal posto fisso nel pubblico per avventurarsi nel privato. Pur… -