Il calcio parlato si può guardare solo alla Bobo Tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Competente, democratica e senza padroni Il meglio del calcio su schermo è “Bobo Tv” Il Fatto Quotidiano, pagina 9, di Paolo Ziliani. E alla fine ha vinto, anzi, ha stravinto la Bobo Tv. Che se nel mondo dei programmi sportivi esistessero Champions, scudetto e coppa Italia si sarebbe portata a casa il Triplete. A mani basse. È ufficiale: non puoi essere un appassionato di calcio e non puoi dirti amante del pallone se non hai mai visto la Bobo Tv, il programma in streaming cui danno vita due volte a settimana Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Che in comune hanno l’aver vestito a lungo la maglia dell’Inter (Vieri e Cassano anche quella del Milan), ragion per cui si potrebbe credere che di una sorta di “Tele Inter” si tratti, l’ennesimo teatrino di ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 6 giugno 2022) Competente, democratica e senza padroni Il meglio delsu schermo è “Tv” Il Fatto Quotidiano, pagina 9, di Paolo Ziliani. Efine ha vinto, anzi, ha stravinto laTv. Che se nel mondo dei programmi sportivi esistessero Champions, scudetto e coppa Italia si sarebbe portata a casa il Triplete. A mani basse. È ufficiale: non puoi essere un appassionato die non puoi dirti amante del pallone se non hai mai visto laTv, il programma in streaming cui danno vita due volte a settimanaVieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Che in comune hanno l’aver vestito a lungo la maglia dell’Inter (Vieri e Cassano anche quella del Milan), ragion per cui si potrebbe credere che di una sorta di “Tele Inter” si tratti, l’ennesimo teatrino di ...

