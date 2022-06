Il 51% di Star Comics acquisito dalla Mondadori (Di lunedì 6 giugno 2022) Mondadori, il più grande gruppo editoriale italiano, ha acquistato il 51% del capitale sociale di Edizioni Star Comics S.r.l.. Storica casa editrice italiana di fumetti, specializzata in particolare nella traduzione e pubblicazione di manga. L’operazione di acquisizione prevede che Simone Bovini, amministratore delegato di Star Comics, e Claudia Bovini, CEO e direttrice editoriale della casa editrice, mantengano la responsabilità gestionale e continuino a ricoprire i loro ruoli societari. L’attività lavorativa di Star Comics rimarrà nella sede di Bosco in provincia di Perugia. Rimarranno invariati i rapporti con i dipendenti e le collaborazioni esterne che l’editore ha condotto sinora. L’operazione include anche l’acquisizione del 100% di Grafiche Bovini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022), il più grande gruppo editoriale italiano, ha acquistato il 51% del capitale sociale di EdizioniS.r.l.. Storica casa editrice italiana di fumetti, specializzata in particolare nella traduzione e pubblicazione di manga. L’operazione di acquisizione prevede che Simone Bovini, amministratore delegato di, e Claudia Bovini, CEO e direttrice editoriale della casa editrice, mantengano la responsabilità gestionale e continuino a ricoprire i loro ruoli societari. L’attività lavorativa dirimarrà nella sede di Bosco in provincia di Perugia. Rimarranno invariati i rapporti con i dipendenti e le collaborazioni esterne che l’editore ha condotto sinora. L’operazione include anche l’acquisizione del 100% di Grafiche Bovini ...

