I salari e la bassa produttività italiana, la concertazione che non c’è e i nuovi ricchi anticapitalisti (Di lunedì 6 giugno 2022) salari E produttività, PARLIAMONEIl dibattito su aumento dei prezzi e salari ha fatto tornare la parola produttività sui social e nelle pagine dei giornali. In particolare la produttività del lavoro, ovvero quell’indicatore che spiega l’efficienza con cui un lavoratore o un’impresa generano beni o servizi in un certo periodo di tempo e con una certa quantità di risorse. La produttività ha a che fare quindi con le prestazioni dei dipendenti, ma anche con la loro formazione, l’innovazione, le tecnologie usate e l’organizzazione aziendale. Disclaimer Detto questo, la produttività in Italia è ferma. Ma, appunto, non significa che è bassa per la pigrizia dei lavoratori italiani. Tutt’altro. Partiamo dai numeri Tra il 2014 e il 2018 in Italia c’è stato un ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 giugno 2022), PARLIAMONEIl dibattito su aumento dei prezzi eha fatto tornare la parolasui social e nelle pagine dei giornali. In particolare ladel lavoro, ovvero quell’indicatore che spiega l’efficienza con cui un lavoratore o un’impresa generano beni o servizi in un certo periodo di tempo e con una certa quantità di risorse. Laha a che fare quindi con le prestazioni dei dipendenti, ma anche con la loro formazione, l’innovazione, le tecnologie usate e l’organizzazione aziendale. Disclaimer Detto questo, lain Italia è ferma. Ma, appunto, non significa che èper la pigrizia dei lavoratori italiani. Tutt’altro. Partiamo dai numeri Tra il 2014 e il 2018 in Italia c’è stato un ...

Advertising

Linkiesta : I salari e la bassa produttività italiana, la concertazione che non c’è e i nuovi ricchi anticapitalisti |… - AwP3R_GC : RT @Gitro77: La quota profitti sottratta ai salari per tenere bassa l'inflazione finisce dritta nelle tasche dell'1% più ricco che ne appro… - Antonel52432350 : @BamueleSaggio @emanuelefelice2 Certo questa è un'altra componente del problema. Non scollegata dall'altra però. Il… - GianluigiCaval2 : @marattin Anche negli anni ottanta del'900 se ne parlava intensamente:con l'indice di produttività si evidenziava i… - Cortez1958 : @brusco_sandro Produttività non significa 'produzione'. +Produzione = +Produttività. +Investimenti, +innovazione, +… -