I Paesi europei chiudono i loro cieli al volo di Lavrov. Il ministro: «Occidente senza scrupoli e ipocrita contro la Russia» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov aveva in programma un volo verso la Serbia. Un viaggio per partecipare a un forum in cui si sarebbe discusso della situazione politica in cui si trovano gli Stati balcanici nati dopo la disgregazione della Jugoslavia. Lavrov ha dovuto però rinunciare, visto che nelle scorse ore diversi Stati europei hanno negato il permesso al suo aereo di attraversare i loro cieli. Il ministro ha reagito accusando i Paesi che hanno rifiutato il transito del suo aereo di aver privato la Russia della sua sovranità: «L'impensabile è accaduto. Si è trattato della privazione a uno stato sovranità di svolgere la propria politica estera». Alla condanna si è unito anche il portavoce del Cremlino ...

