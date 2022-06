I migliori film sul basket (e le serie) da vedere in tv e al cinema (Di lunedì 6 giugno 2022) C’è anche il basket tra gli sport più amati al mondo, tanto da originare un ampio filone di film sul basket o documentari e serie tv dedicati ai grandi della pallacanestro, campioni NBA e storie d’intrattenimento che illustrano anche la filosofia dietro questa disciplina sportiva. Tra le docuserie è appena uscita Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers: la serie HBO diretta da Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) dedicata a una delle squadre più forti del panorama del basket mondiale, che debutta in concomitanza con l’inizio delle NBA Finals (su Sky Sport NBA e in streaming su Now) giovedì 2 giugno, in esclusiva su Sky Atlantic (disponibile in streaming su Now e on demand). Tratta dal libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 giugno 2022) C’è anche iltra gli sport più amati al mondo, tanto da originare un ampio filone disulo documentari etv dedicati ai grandi della pallacanestro, campioni NBA e storie d’intrattenimento che illustrano anche la filosofia dietro questa disciplina sportiva. Tra le docuè appena uscita Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers: laHBO diretta da Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) dedicata a una delle squadre più forti del panorama delmondiale, che debutta in concomitanza con l’inizio delle NBA Finals (su Sky Sport NBA e in streaming su Now) giovedì 2 giugno, in esclusiva su Sky Atlantic (disponibile in streaming su Now e on demand). Tratta dal libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty ...

