I meriti della resistenza ucraina vista da Taiwan (Di lunedì 6 giugno 2022) "Nessuno sta osservando il tentativo della Russia di schiacciare il suo vicino democratico con la stessa attenzione di Taiwan”. Così inizia la storia di copertina di Ian Williams per lo Spectator. Da tempo il governo di Taipei sta pensando a come reagire a un’invasione della Cina. La risposta dell’occidente gli ha fornito una parziale rassicurazione e la resistenza ucraina un esempio a cui ispirarsi. Williams incontra il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu, che sostiene che il suo paese è “in prima linea contro l’autoritarismo” e che “il conflitto in ucraina è lo specchio di quello che può succedere in futuro a Taiwan”. Il presidente americano Joe Biden è sulla stessa lunghezza d’onda. Di recente si è recato nel sud-est asiatico per ribadire ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) "Nessuno sta osservando il tentativoRussia di schiacciare il suo vicino democratico con la stessa attenzione di”. Così inizia la storia di copertina di Ian Williams per lo Spectator. Da tempo il governo di Taipei sta pensando a come reagire a un’invasioneCina. La risposta dell’occidente gli ha fornito una parziale rassicurazione e laun esempio a cui ispirarsi. Williams incontra il ministro degli Esteri diJoseph Wu, che sostiene che il suo paese è “in prima linea contro l’autoritarismo” e che “il conflitto inè lo specchio di quello che può succedere in futuro a”. Il presidente americano Joe Biden è sulla stessa lunghezza d’onda. Di recente si è recato nel sud-est asiatico per ribadire ...

