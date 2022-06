I cento anni dell'Unione Industriale Pisana - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 6 giugno 2022) La presidente dell'Unione Industriale Pisana Patrizia Alma Pacini Il 7 giugno del 1922 nasceva l'Unione Industriale Pisana. A cento anni dalla sua fondazione, domani ( dalle 11), l'associazione ... Leggi su lanazione (Di lunedì 6 giugno 2022) La presidentePatrizia Alma Pacini Il 7 giugno del 1922 nasceva l'. Adalla sua fondazione, domani ( dalle 11), l'associazione ...

La presidente dell'Unione Industriale Pisana Patrizia Alma Pacini Il 7 giugno del 1922 nasceva l'Unione Industriale Pisana. A cento anni dalla sua fondazione, domani ( dalle 11), l'associazione presieduta da Patrizia Alma Pacini rende omaggio a questa importante ricorrenza con una speciale 'mattinata di gala' nel Teatro ... Domani l'evento celebrativo al teatro "Verdi" con il presidente di Confindustria nazionale Carlo Bonomi: ecco il programma ...