I Am Groot, serie tv: uscita e poster ufficiale targato Marvel (Di lunedì 6 giugno 2022) I Am Groot, serie tv: arriverà nelle prossime settimana la serie animata targata Marvel che va ad arricchire diverse uscite previste in questa seconda parte del 2022. I Am Groot, serie tv: uscita Arriva la serie animata della Disney “I Am Groot”. La sua uscita è stata annunciata il 10 agosto in esclusiva su Disney+. con Vin Diesel che tornerà a prestare la propria voce al protagonista. Nello stesso mese è prevista anche la messa in onda di She Hulk. Sarà una seconda parte del 2022 molto ricca per la Marvel: la serie TV Ms. Marvel debutterà l’8 giugno con la prima stagione, mentre il 6 luglio arriverà nelle sale Thor: Love and Thunder. Agosto proseguirà con I Am ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) I Amtv: arriverà nelle prossime settimana laanimata targatache va ad arricchire diverse uscite previste in questa seconda parte del 2022. I Amtv:Arriva laanimata della Disney “I Am”. La suaè stata annunciata il 10 agosto in esclusiva su Disney+. con Vin Diesel che tornerà a prestare la propria voce al protagonista. Nello stesso mese è prevista anche la messa in onda di She Hulk. Sarà una seconda parte del 2022 molto ricca per la: laTV Ms.debutterà l’8 giugno con la prima stagione, mentre il 6 luglio arriverà nelle sale Thor: Love and Thunder. Agosto proseguirà con I Am ...

