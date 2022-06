Hunger Games: il teaser del prequel The Ballad Of Songbirds And Snakes (Di lunedì 6 giugno 2022) Primo affascinante teaser trailer del prequel di Hunger Games, The Ballad Of Songbirds And Snakes, dedicato al giovane Coriolanus Snow. Lionsgate regala ai fan di Hunger Games il primo teaser trailer del prequel, The Ballad Of Songbirds And Snakes, in arrivo nei cinema a novembre 2023. Il teaser mostrato in anteprima un mese fa durante il CinemaCon 2022. Il teasr accompagnato da un componimento orchestrale esplora in dettaglio i rami scuri e nodosi di una foresta innevata per poi arrivare a mostrare un usignolo aggrappato a uno di questi rami che si colora improvvisamente d'oro man mano che il ghiaccio si scioglie. Stessa sorte toccata ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 giugno 2022) Primo affascinantetrailer deldi, TheOfAnd, dedicato al giovane Coriolanus Snow. Lionsgate regala ai fan diil primotrailer del, TheOfAnd, in arrivo nei cinema a novembre 2023. Ilmostrato in anteprima un mese fa durante il CinemaCon 2022. Il teasr accompagnato da un componimento orchestrale esplora in dettaglio i rami scuri e nodosi di una foresta innevata per poi arrivare a mostrare un usignolo aggrappato a uno di questi rami che si colora improvvisamente d'oro man mano che il ghiaccio si scioglie. Stessa sorte toccata ...

xmestessax : NON IL POST SULLA PAGINA DI HUNGER GAMES IO FACCIO LA PAZZA - UniMoviesBlog : Stamattina si apre così... #HungerGames, ecco il teaser trailer del prequel in arrivo al cinema - sooulss_ : @sseungmoonT alee devi leggerlo così quel giorno al cinema ritorneremo nella nostra hunger games era più forti che mai - HaroldAndLoueh_ : Io che scopro adesso che hanno pubblicato il prequel di Hunger Games e che il prossimo anno esce il film - thatslullaby : Buongiornissimo la Hunger Games Nation sta tornando e non potrei esserne più contenta -