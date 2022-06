Honda Hornet anteprima, il design della nuova moto firmato da un italiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Honda Hornet la media naked , moto sportiva senza carena , sta per tornare. I bozzetti ufficiali di anteprima sono stati disegnati da un italiano , il ventottenne Giovanni Dovis , che ha firmato le ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022)la media naked ,sportiva senza carena , sta per tornare. I bozzetti ufficiali disono stati disegnati da un, il ventottenne Giovanni Dovis , che hale ...

Advertising

Gazzetta_it : Nuova Honda Hornet: i disegni che ne anticipano il ritorno - massimo_foligno : Honda Hornet sta per tornare. Il designer: «Sarà minimalista e moderna» - estiatoras : RT @Corriere: Honda Hornet sta per tornare: «Sarà minimalista e moderna» - Corriere : Honda Hornet sta per tornare: «Sarà minimalista e moderna» - viaggiareonthe1 : Honda Hornet sta per tornare. Il designer: «Sarà minimalista e moderna» -