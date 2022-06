“Ho rifiutato il GF Vip” Alfonso Signorini | porta in faccia dal famoso cantante italiano

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 giugno 2022) GF Vip, concorrenti nuova edizione: partito il totonome. Tanti i vip dati vicini all’edizione numero 7 che, stando a quanto rivelato in anteprima da Tv Blog, partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 19 settembre. Al momento la produzione del Grande Fratello Vip non ha ancora scelto i nuovi opinionisti. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sono state riconfermate. Mentre tra i nomi spuntano: Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì), Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso), Asia Gianese e Max Felicitas. A quanti apprende sarebbe stato fatto anche un sondaggio per Francesco Facchinetti. Voce alla quale ha risposto il diretto interessato, che ha rivelato di aver ricevuto una proposta dalla produzione del programma e da...