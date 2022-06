Harry e Meghan presentano Lilibet Diana, nella prima foto è identica al papà (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo aver festeggiato i settant’anni di Regno della Regina Elisabetta, il Principe Harry e Meghan hanno deciso di festeggiare il primo compleanno della piccola Lilibet – che porta proprio il nome di Sua Maestà – rilasciando la prima immagine ufficiale della bambina. Impressionante la somiglianza con il papà, a partire dalla chioma rossa, uguale a quella del secondogenito del Principe Carlo e di Lady Diana. Meghan e Harry, la prima foto ufficiale della piccola Lilibet Diana Lo scorso fine settimana il Principe Harry e Meghan Markle hanno festeggiato il primo compleanno della loro piccola Lilibet al Frogmore Cottage di Windsor. I Duchi ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo aver festeggiato i settant’anni di Regno della Regina Elisabetta, il Principehanno deciso di festeggiare il primo compleanno della piccola– che porta proprio il nome di Sua Maestà – rilasciando laimmagine ufficiale della bambina. Impressionante la somiglianza con il, a partire dalla chioma rossa, uguale a quella del secondogenito del Principe Carlo e di Lady, laufficiale della piccolaLo scorso fine settimana il PrincipeMarkle hanno festeggiato il primo compleanno della loro piccolaal Frogmore Cottage di Windsor. I Duchi ...

