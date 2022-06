Hamza Zarir | l’uomo del machete a Torino è stato scarcerato

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022)ritratto nel video virale girato nel quartiere Aurora dimentre brandisce unin strada, è. Il giudice Piergiorgio Balestretti ha accolto la richiesta del suo difensore, l’avvocata Francesca D’Urzo: il 28enne marocchino avrà l’obbligo di firma, misura alla quale doveva già sottostare per un precedente di ricettazione.ritratto con unin strada aPer stabilire cosa sia accaduto quel pomeriggio del 1 giugno sono stati ascoltati in udienza diversi testimoni. “Io sono la vittima di un’aggressione: quelnon era mio, l’ho solo raccolto da terra per ...