Advertising

napolista : Haaland: «Milosevic mi ha chiamato puttana e ha minacciato di rompermi le gambe» Polemiche per Svezia-Norvegia in… - sportface2016 : Svezia-Norvegia, #Haaland: “Milosevic ha minacciato di rompermi i piedi e mi ha insultato durante la partita” -

L'attaccante della Norvegia Erling, ai microfoni di TV2, racconta il trattamento riservatogli dal difensore svedese, durante la partita tra Svezia e Norvegia . Queste le sue parole: 'In primo luogo mi ha chiamato ...(getty images) tutte le notizie disvezia - norvegia Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "...ERLING HAALAND has hit back at Alexander Milosevic after accusing the Sweden star of calling him a “whore”. The 21-year-old scored twice in Norway’s 2-1 Nations League win over ...Manchester City signing Erling Haaland has taken aim at Sweden defender Alexander Milosevic after Norway's win yesterday.Haaland was key for Norway as his t ...