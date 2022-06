Guerra Russia-Ucraina, la Farnesina convoca l’ambasciatore russo Razov. Londra invia nuovi lanciarazzi a Kiev. Mosca replica: colpiremo il governo di Kiev se avrà missili lungo raggio (Di lunedì 6 giugno 2022) Kiev: «Armi pesanti di Mosca in BieloRussia al confine con l’Ucraina». Putin: «Europei miopi su politica energetica». Il Papa chiede «veri negoziati». Dal Regno Unito nuovi lanciarazzi. Annullata la visita di Lavrov in Serbia Leggi su lastampa (Di lunedì 6 giugno 2022): «Armi pesanti diin Bieloal confine con l’». Putin: «Europei miopi su politica energetica». Il Papa chiede «veri negoziati». Dal Regno Unito. Annullata la visita di Lavrov in Serbia

