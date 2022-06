Guerra in Ucraina, Washington sostiene la proposta italiana (Di lunedì 6 giugno 2022) L’amministrazione Biden sostiene gli sforzi dei suoi alleati e partner, compresa l’Italia, per mettere fine alla Guerra in Ucraina. A confermarlo all’Ansa è stato un portavoce della Casa Bianca, rispondendo alla domanda su come il governo Usa considera la proposta italiana in quattro punti per il cessate il fuoco e per mettere fine al conflitto attraverso un accordo negoziato. Guerra in Ucraina, il Regno Unito conferma l’invio dei lanciarazzi multipli a Kiev Il Ministero della Difesa britannico ha confermato che il Regno Unito fornirà all’Ucraina lanciarazzi con una gittata di 80 chilometri. Si tratta sistemi di lanciarazzi multipli, gli M270 Mlrs, “aumenteranno significativamente le capacità delle forze ucraine”, ha affermato il dicastero in un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) L’amministrazione Bidengli sforzi dei suoi alleati e partner, compresa l’Italia, per mettere fine allain. A confermarlo all’Ansa è stato un portavoce della Casa Bianca, rispondendo alla domanda su come il governo Usa considera lain quattro punti per il cessate il fuoco e per mettere fine al conflitto attraverso un accordo negoziato.in, il Regno Unito conferma l’invio dei lanciarazzi multipli a Kiev Il Ministero della Difesa britannico ha confermato che il Regno Unito fornirà all’lanciarazzi con una gittata di 80 chilometri. Si tratta sistemi di lanciarazzi multipli, gli M270 Mlrs, “aumenteranno significativamente le capacità delle forze ucraine”, ha affermato il dicastero in un ...

