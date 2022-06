Guerra in Ucraina, bombardamenti su Kharkiv. Zelensky visita il fronte a Zaporizhzhia (Di lunedì 6 giugno 2022) Centotreesimo giorno di Guerra in Ucraina. L’esercito russo sta bombardando nuovamente le aree residenziali di Kharkiv. Lo ha affermato il capo dell’amministrazione statale regionale Oleh Synegubov, su Telegram: “Gli occupanti russi stanno nuovamente bombardando le aree residenziali della città. Restate nei rifugi, non ignorate gli allarmi!”, ha affermato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Centotreesimo giorno diin. L’esercito russo sta bombardando nuovamente le aree residenziali di. Lo ha affermato il capo dell’amministrazione statale regionale Oleh Synegubov, su Telegram: “Gli occupanti russi stanno nuovamente bombardando le aree residenziali della città. Restate nei rifugi, non ignorate gli allarmi!”, ha affermato. Il presidente ucraino Volodymyrhato la L'articolo proviene da Inews24.it.

