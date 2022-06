Guendalina Tavassi, quanto è dimagrita a L’Isola dei famosi? Lei svela ogni cosa (Di lunedì 6 giugno 2022) È stata una delle naufraghe de L’Isola dei famosi, ma siete quanto è dimagrita Guendalina Tavassi in Honduras? Lei svela tutto. È stato uno degli ‘addii’ più dolorosi di questa edizione de L’Isola dei famosi. A distanza di quasi tre mesi dall’inizio della sua avventura in Honduras, Guendalina Tavassi ha abbandonato l’adventure reality ad un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 6 giugno 2022) È stata una delle naufraghe dedei, ma sietein Honduras? Leitutto. È stato uno degli ‘addii’ più dolorosi di questa edizione dedei. A distanza di quasi tre mesi dall’inizio della sua avventura in Honduras,ha abbandonato l’adventure reality ad un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Novella_2000 : Guendalina Tavassi torna finalmente in studio a L'Isola dei Famosi #isola - andreastoolbox : #Guendalina Tavassi torna finalmente in studio a L’Isola dei Famosi - disagio_tv : Guendalina Tavassi annuncia la sua presenza in studio questa sera e una sorpresa per il fratello Edoardo #isola - 361_magazine : - ssicuramentee2 : Sto ai Parioli. La voglia di incontrare Guendalina Tavassi è troppa! -