Gruppo Cap, in 2021 utili in crescita del 47% a 27 mln (Di lunedì 6 giugno 2022) Milano, 6 giu. (Adnkronos) - Gruppo Cap archivia il 2021 con ricavi che superano i 382 milioni di euro e un risultato netto d'esercizio di 27 milioni, in crescita del 47% rispetto allo scorso anno. Lo rende noto l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, presentando il bilancio consolidato 2021. I numeri, fa sapere l'azienda, "confermano il trend di crescita tanto dei ricavi (+11%), quanto degli utili (+47%) e degli investimenti (+21%)". Si tratta di "un risultato record che premia la strategia industriale basata su ricerca, innovazione ed economia circolare". Nell'anno successivo alla pandemia quella che è la prima azienda nel settore idrico in-house italiana per patrimonio e, con 2,5 milioni di utenti, tra le prime per abitanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Milano, 6 giu. (Adnkronos) -Cap archivia ilcon ricavi che superano i 382 milioni di euro e un risultato netto d'esercizio di 27 milioni, indel 47% rispetto allo scorso anno. Lo rende noto l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, presentando il bilancio consolidato. I numeri, fa sapere l'azienda, "confermano il trend ditanto dei ricavi (+11%), quanto degli(+47%) e degli investimenti (+21%)". Si tratta di "un risultato record che premia la strategia industriale basata su ricerca, innovazione ed economia circolare". Nell'anno successivo alla pandemia quella che è la prima azienda nel settore idrico in-house italiana per patrimonio e, con 2,5 milioni di utenti, tra le prime per abitanti ...

Advertising

Gazzettadmilano : Ricavi che superano i 382 milioni di euro e un risultato netto d’esercizio di 27 milioni, in crescita del 47% rispe… - Gazzettadmilano : Ricavi che superano i 382 milioni di euro e un risultato netto d’esercizio di 27 milioni, in crescita del 47% rispe… - Gazzettadmilano : Gruppo Cap, bilancio consolidato 2021, migliore performance degli ultimi 5 anni,l ricavi a oltre 382 milioni, utile… - gruppocap : #Bilancio2021: oltre 127 i milioni investiti per lo sviluppo sostenibile del territorio grazie alla strategia indus… - gruppo_a2a : RT @classcnbc: PRICE CAP DEVE FUNZIONARE DA DETERRENTE Il tetto al prezzo del #gas deve funzionare come un deterrente per evitare rincari… -