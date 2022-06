Grave lutto nella musica, grande dispiacere per milioni di fan. “Abbiamo il cuore spezzato” (Di lunedì 6 giugno 2022) Una grande stella, che con la sua creatività ed il suo segnante talento, ha scritto un pezzo di storia della musica, si è spenta per sempre. Però continuerà a risplendere nella memoria e nel cuore, dei Bon Jovi e degli collaboratori di band. Per non parlare di quella dei fan, gli devono tanto. Alec John Such è morto. Era l’amatissimo bassista dell’ormai storico e vincente sodalizio musicale. Alec John Such era una parte fondamentale dei Bon Jovi, essendone uno dei principali ed indimenticabili fondatori. Insieme sono stati invincibili e hanno fatto sognare l’ambiente dal 1983 al 1994, quando poi, lui, dovette lasciare il tutto per motivi personali. Ma è sempre rimasto al loro fianco, tornando spesso a suonare insieme. Aveva 70 anni. È morto Alec John Such “Abbiamo il ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 6 giugno 2022) Unastella, che con la sua creatività ed il suo segnante talento, ha scritto un pezzo di storia della, si è spenta per sempre. Però continuerà a risplenderememoria e nel, dei Bon Jovi e degli collaboratori di band. Per non parlare di quella dei fan, gli devono tanto. Alec John Such è morto. Era l’amatissimo bassista dell’ormai storico e vincente sodaliziole. Alec John Such era una parte fondamentale dei Bon Jovi, essendone uno dei principali ed indimenticabili fondatori. Insieme sono stati invincibili e hanno fatto sognare l’ambiente dal 1983 al 1994, quando poi, lui, dovette lasciare il tutto per motivi personali. Ma è sempre rimasto al loro fianco, tornando spesso a suonare insieme. Aveva 70 anni. È morto Alec John Such “il ...

