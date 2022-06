Grande Fratello Vip Albanese: Ilir Shaqiri ed Emanuela Morini si sono sposati (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo ha promesso al Grande Fratello Vip Albanese, quello che ha poi vinto: Ilir Shaqiri ha rinnovato le promesse d’amore nei confronti della moglie Emanuela Morini, compagna di vita da vent’anni. “Emanuela non sospettava nulla, ho voluto farle una sorpresa”, ha raccontato ancora emozionato Ilir. “L’ho portata a Durazzo con la scusa della sfilata di moda di un Grande atelier”, ha rivelato lo sposo. I due si sono sposati la prima volta a Roma nel 2002. La seconda cerimonia si è tenuta lo scorso 28 Maggio, seguita da un party in un’esclusiva location di Durazzo molto cara agli sposi, il Bleart Hotel. La coppia ha voluto al loro fianco parenti, amici stretti e alcuni ex concorrenti del ... Leggi su zon (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo ha promesso alVip, quello che ha poi vinto:ha rinnovato le promesse d’amore nei confronti della moglie, compagna di vita da vent’anni. “non sospettava nulla, ho voluto farle una sorpresa”, ha raccontato ancora emozionato. “L’ho portata a Durazzo con la scusa della sfilata di moda di unatelier”, ha rivelato lo sposo. I due sila prima volta a Roma nel 2002. La seconda cerimonia si è tenuta lo scorso 28 Maggio, seguita da un party in un’esclusiva location di Durazzo molto cara agli sposi, il Bleart Hotel. La coppia ha voluto al loro fianco parenti, amici stretti e alcuni ex concorrenti del ...

