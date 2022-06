(Di lunedì 6 giugno 2022)domina a Dublin, in Ohio (Usa) e fa suo il Thenament con un totale di 275 (70 68 65 72, -13), superando di quattro colpi il connazionale Aaron Wise, secondo con 279 (-9) davanti a Patrick Cantlay (campione uscente, ha vinto il torneo nel 2021 ma anche nel 2019) e al cileno Joaquin Niemann, entrambi terzi con 281 (-7). Nell’ultimo giro il 35enne – cheil settimo titolo sul PGA– firma un birdie e un eagle, con tre bogey. Per lui un montepremi complessivo di 12.000.000 e un balzo dalla 17/a alla 11/a posizione del world ranking. Al Muirfield VillageClub (par 72) c’è la battuta di arresto per Francesco. Ha concluso il torneo al 26/o posto con uno score di 287 (71 68 70 78, -1) dopo il quarto posto ...

La spallata decisiva l'aveva data ieri nel terzo turno ed oggi a Billy Horschel è bastato gestire per aggiudicarsi il prestigioso Memorial Tournament. Il nativo della Florida ha chiuso il suo torneo ...Francesco Molinari continua la sua ascesa nel The Memorial Tournament 2022 , una delle manifestazioni più importanti delTour di. Il torinese si trova ora al quarto posto con uno score di 209 (71 68 70, - 7), a sei colpi dal leader Billy Horschel . Quest'ultimo, grazie ad una prova superlativa, balza al primo ...Golf, Pga Tour: Billy Horschel vince il Memorial Tournament. Crolla Molinari che chiude in 26esima posizione dal quarto posto ...Il successo negli Usa al The Memorial Tournament (PGA Tour) ha permesso all'americano Billy Horschel di passare dalla 17/a alla 11/a posizione del world ranking avvicinando dunque la Top 10. (ANSA) ...