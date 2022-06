Golf, PGA Tour: Billy Horschel domina il Memorial Tournament, crollo Molinari nell’ultimo giro (Di lunedì 6 giugno 2022) La spallata decisiva l’aveva data ieri nel terzo turno ed oggi a Billy Horschel è bastato gestire per aggiudicarsi il prestigioso Memorial Tournament. Il nativo della Florida ha chiuso il suo torneo con il punteggio di -13, dando ben 4 colpi di distanza al secondo. Una prestazione incredibile, impreziosita dal percorso difficilissimo di Dublin su cui si è giocato. Inizio in grande gestione per Horschel che, dopo aver rischiato qualcosa con il secondo bogey di giornata, ha messo la definitiva parola fine sul torneo imbucando un eccezionale eagle al par 5 della 15. Settima vittoria in carriera per lui sul PGA Tour che gli permette di salire anche all’11° posto nel ranking mondiale. Secondo posto andato ad Aaron Wise, riuscito a mantenere la posizione che aveva al termine del terzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) La spallata decisiva l’aveva data ieri nel terzo turno ed oggi aè bastato gestire per aggiudicarsi il prestigiosonament. Il nativo della Florida ha chiuso il suo torneo con il punteggio di -13, dando ben 4 colpi di distanza al secondo. Una prestazione incredibile, impreziosita dal percorso difficilissimo di Dublin su cui si è giocato. Inizio in grande gestione perche, dopo aver rischiato qualcosa con il secondo bogey di giornata, ha messo la definitiva parola fine sul torneo imbucando un eccezionale eagle al par 5 della 15. Settima vittoria in carriera per lui sul PGAche gli permette di salire anche all’11° posto nel ranking mondiale. Secondo posto andato ad Aaron Wise, riuscito a mantenere la posizione che aveva al termine del terzo ...

