golf, Memorial: Horschel vittoria annunciata - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di lunedì 6 giugno 2022) Horschel Era una vittoria annunciata quella di Billy Horschel al Memorial. Nel golf però nulla è scontato ma i cinque colpi di vantaggio accumulati nel terzo giro erano un bottino rassicurante. A ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022)Era unaquella di Billyal. Nelperò nulla è scontato ma i cinque colpi di vantaggio accumulati nel terzo giro erano un bottino rassicurante. A ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Golf: Pga Tour. The Memorial a Horschel, Francesco Molinari chiude 26° - GolfeTurismo : Memorial, Horschel vittoria annunciata - #GareGolf #InPrimoPiano - Andrea Ronchi - - GiornaleLORA : GOLF PGA Tour, il The Memorial va a Horschel. F. Molinari 26/o - FederGolf : ?? The Memorial Tournament presented by Workday Negli Stati Uniti successo per ????#Horschel con -13, seguito da ????… - femdom_rtbot : RT @zazoomblog: Golf PGA Tour: Billy Horschel domina il Memorial Tournament crollo Molinari nell’ultimo giro - #Tour: #Billy #Horschel #do… -