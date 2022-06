Golf femminile: Minjee Lee amministra il vantaggio e si aggiudica gli U.S. Women’s Open 2022 (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ Minjee Lee la nuova campionessa degli U.S. Women’s Open (montepremi 10 milioni di dollari). L’australiana completa l’opera amministrando il cospicuo vantaggio costruitosi durante il terzo round e si aggiudica il suo secondo Major in carriera dopo l’Evian Championship 2021. A Lee basta girare alla pari con il par nel quarto round, restando dunque a -13 (271 colpi). Giornata difficile per tutte, con punteggi altissimi e pochi scossoni in classifica. Seconda piazza per la statunitense Mina Harigae, che conclude l’ottima settimana a -9. Completa il podio con il punteggio di -7 la sudcoreana Hye-Jin Choi, che beffa per un solo colpo la connazionale Jin Hyung Ko. -5 e quinta posizione per la neozelandese Lydia Ko, mentre con -4 terminano il torneo in sesta piazza la svedese Anna ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) E’Lee la nuova campionessa degli U.S.(montepremi 10 milioni di dollari). L’australiana completa l’operando il cospicuocostruitosi durante il terzo round e siil suo secondo Major in carriera dopo l’Evian Championship 2021. A Lee basta girare alla pari con il par nel quarto round, restando dunque a -13 (271 colpi). Giornata difficile per tutte, con punteggi altissimi e pochi scossoni in classifica. Seconda piazza per la statunitense Mina Harigae, che conclude l’ottima settimana a -9. Completa il podio con il punteggio di -7 la sudcoreana Hye-Jin Choi, che beffa per un solo colpo la connazionale Jin Hyung Ko. -5 e quinta posizione per la neozelandese Lydia Ko, mentre con -4 terminano il torneo in sesta piazza la svedese Anna ...

Advertising

pietromarf : Buonasera, ho visto che c'è lo US Open women, premesso che non seguo il golf femminile, mi potete dire come mai la… - muttinis : RT @FederGolf: ?????? Nella gara femminile successo per ???? #Nadaud (-15). ????#Pompa è 13/a con -1. #Bellini 20/a (+2), #Appendino 47/a (+6),… - zazoomblog : Golf femminile: Minjee Lee tenta la fuga ad un round dal termine degli U.S. Women’s Open - #femminile: #Minjee… - zazoomblog : Golf femminile: Minjee Lee tenta la fuga ad un round dal termine degli U.S. Women’s Open - #femminile: #Minjee… - FederGolf : ?????? Nella gara femminile successo per ???? #Nadaud (-15). ????#Pompa è 13/a con -1. #Bellini 20/a (+2), #Appendino 47… -