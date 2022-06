Goito Mantova | bimbo sfugge alla madre ed è travolto da Tir | gravissimo

Advertising

commenta Un bimbo di 4 anni e mezzo, sfuggito alla madre, è stato investito da un camion. L'incidente è avvenuto a, nel Mantovano. Il piccolo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Borgo Trento di Verona dove è arrivato in gravissime condizioni. Il piccolo è scappato perché aveva visto il padre ...L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11 sulla strada statale di, in provincia di, a pochi passi dalla sede Asl. Il bambino, fa sapere l'Areu (Azienda regionale emergenza ...È successo nel Mantovano, il piccolo è affetto da autismo ed era con la madre in attesa dell'autobus quando è sfuggito al controllo della donna è si lanciato verso il padre, sull'altro marciapiede, me ...Incidente in pieno centro a Goito, in provincia di Mantova, dove un bambino di 4 anni è sfuggito alla mamma ed è stato investito da un camion.