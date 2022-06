Gnonto | ora si sveglia la Serie A | non solo il Sassuolo | altri tre club sull’attaccante azzurro

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ora laA siper Wilfried, l’attaccante classe 2003 andrà in scadenza nella prossima stagione Dopo l’esordio con assist con la Nazionale maggiore perè pronta a scatenarsi un’asta. LaA si èta vedendolo all’opera all’Dall’Ara di Bologna contro la Germania. Ilgià lo seguiva, ma non ha mai affondato il colpo, mentre ora si fanno sotto anche Fiorentina, Monza e Roma per parlare con lo Zurigo. L’attaccante andrà in scadenza nel 2023 e ha una valutazione di 7 milioni. Attenzione anche alla Bundesliga con Friburgo e Hoffeneim molto avanti. Perconterà il progetto prima della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ParmaLiveTweet : L'apertura del CorSport: 'Tutti su Gnonto'. Ci provano anche Fiorentina, Sassuolo e Monza - Emmeci86 : RT @Moussolinho: Gnonto ora si rilassa traducendo una versione di Tacito perché Cesare o Augusto sono troppo facili... personaggio che rapp… - camila_healing : RT @MarcoDiMaro: 'L'Italia di #Gnonto'. Quando prima della convocazione manco sapevano della sua esistenza. La domande sono: Perché gioca… - TheoDipendente : tra mezz’ora vedremo tutte le prime pagine MONDIALI dedicate a Nadal, @Gazzetta_it invece la vedo già bella pronta… - E57John : @araujopampanin Vedrai ora quanto chiedono per #Gnonto -

Sono bastati pochi minuti all'esordio in Nazionale per far capire che sì, Wilfried Willyè ... Perché noi siamo fatti così: prima nessuno lo conosceva,si svegliano tutti. Bravo chi riuscirà ...... sono sempre più sicuri del posto sia Politano che Scamacca; tuttavia Raspadori insidia una maglia nel tridente offensivo e attenzione a, che all'esordio ha subito fornito un assist e...Gnonto le ha, e ha anche tanta voglia di metterle in mostra oltre i confini della Svizzera, il campionato che gli ha dato una possibilità mentre in Italia ci si perdeva dietro la minestra riscaldata ...da Bologna, Pasquale Golia – Il nuovo corso dell’Italia di Roberto Mancini riparte con un buon pari contro la Germania. Nella prima giornata del girone A della Nations League gli Azzurri non dispiacci ...