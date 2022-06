Gnonto e la nazionale dei semisconosciuti: Mancini non sa più cosa inventarsi, ma sopperisce alla mancanza di coraggio dei club (Di lunedì 6 giugno 2022) Un movimento distrutto e una nazionale da rifondare, scoprendo dei giovani che non sappiamo nemmeno di avere ma magari da qualche parte ci sono. L’Italia si ritrova allo stesso punto di quattro anni fa. All’anno zero, per la seconda volta. L’1-1 in Nations League contro la Germania, come l’1-1 contro la Polonia nel settembre 2018, all’esordio in questa competizione che vale poco più di un’amichevole, mentre tutti gli altri erano reduci dai Mondiali di Russia e noi dall’apocalisse del calcio italiano. Oggi come allora, Roberto Mancini deve ricostruire una squadra dalle macerie. Con una speranza a cui aggrapparsi: ci è già riuscito una volta, se ne avesse la voglia potrebbe anche rifarlo. E una controindicazione: stavolta, ha contribuito anche lui al disastro azzurro. È bastato un pareggio contro la Germania e un assist di un ragazzino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Un movimento distrutto e unada rifondare, scoprendo dei giovani che non sappiamo nemmeno di avere ma magari da qualche parte ci sono. L’Italia si ritrova allo stesso punto di quattro anni fa. All’anno zero, per la seconda volta. L’1-1 in Nations League contro la Germania, come l’1-1 contro la Polonia nel settembre 2018, all’esordio in questa competizione che vale poco più di un’amichevole, mentre tutti gli altri erano reduci dai Mondiali di Russia e noi dall’apocalisse del calcio italiano. Oggi come allora, Robertodeve ricostruire una squadra dalle macerie. Con una speranza a cui aggrapparsi: ci è già riuscito una volta, se ne avesse la voglia potrebbe anche rifarlo. E una controindicazione: stavolta, ha contribuito anche lui al disastro azzurro. È bastato un pareggio contro la Germania e un assist di un ragazzino ...

