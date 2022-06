Gli scienziati scoprono un nuovo Coronavirus: arriva dai roditori (Di lunedì 6 giugno 2022) La scoperta di un nuovo Coronavirus viene dalla Svezia. Il virus di Grimso, un BetaCoronavirus già presente tra i roditori e i pipistrelli, si è diffuso tra le arvicole rossastre. Non si conosce ancora la pericolosità per gli esseri umani, ma gli esperti fanno sapere che è meglio mantenere la soglia dell’attenzione alta e che bisogna rafforzare la sorveglianza dei virus portati dalla fauna selvatica. In particolare da quegli animali che vivono più a stretto contatto con l’uomo. Virus di Grimso, cos’è il nuovo Coronavirus di origine animale Gli animali su cui è stato rilevato questo nuovo virus sono dei roditori chiamati arvicole. Questi sono tra i roditori più comuni in Europa e i loro percorsi si incrociano spesso con quelli della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) La scoperta di unviene dalla Svezia. Il virus di Grimso, un Betagià presente tra ie i pipistrelli, si è diffuso tra le arvicole rossastre. Non si conosce ancora la pericolosità per gli esseri umani, ma gli esperti fanno sapere che è meglio mantenere la soglia dell’attenzione alta e che bisogna rafforzare la sorveglianza dei virus portati dalla fauna selvatica. In particolare da quegli animali che vivono più a stretto contatto con l’uomo. Virus di Grimso, cos’è ildi origine animale Gli animali su cui è stato rilevato questovirus sono deichiamati arvicole. Questi sono tra ipiù comuni in Europa e i loro percorsi si incrociano spesso con quelli della ...

