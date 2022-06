Giustizia, Renzi “va cambiata, correnti giudici non devono contare” (Di lunedì 6 giugno 2022) “La Giustizia va cambiata: un cittadino che va in tribunale non deve chiedersi a quale corrente appartiene un giudice”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Quarta Repubblica su Rete 4. (ITALPRESS). Photo: www.agenziafotogramma.it Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) “Lava: un cittadino che va in tribunale non deve chiedersi a quale corrente appartiene un giudice”. Così il leader di Italia Viva Matteoa Quarta Repubblica su Rete 4. (ITALPRESS). Photo: www.agenziafotogramma.it

Advertising

FrancescoBonif1 : L’area di un centro riformista esiste anche in Italia: è l’area di chi crede nella necessità di cambiare davvero il… - GiovaQuez : Renzi si sta divertendo come un pazzo nel far raccontare a Palamara come il Quirinale respinse la sua proposta di G… - a_padellaro : Esiste una certa quota di italiani che odiano i magistrati e la magistratura. Molti per ragioni sordide: naturale c… - Nino18865453 : RT @NinoCascione1: @Gi71376847 Vorrei vederli a Regina Coeli, a entrambi. #Renzi #Palamara. Se la giustizia è nel fango, gran merito va a q… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Giustizia, Renzi “va cambiata, correnti giudici non devono contare” - -