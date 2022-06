Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta sono in crisi? La verità è un’altra | tatuaggio di coppia e nuovo libro | ecco il titolo

Advertising

ElisaDiGiacomo : Giulia De Lellis: 'Ma l'ex tuo dura ancora con questa?', fan pensano sia rivolto a Damante - redazionerumors : Giulia De Lellis ed Elisa Visari, scambio di frecciatine a suon di TikTok #giuliadelellis #elisavisari - ehiiMaggie : Vado controcorrente e lo so, ma la poracciata di Elisa Visari col tiktok 'in risposta' alla de lellis con tanto di… - andreastoolbox : #Giulia De Lellis, Elisa Visari risponde alla sua presunta frecciatina? - Novella_2000 : Elisa Visari risponde alla presunta frecciatina di Giulia De Lellis? (VIDEO) -

L'influencer ha mandato una frecciata abbastanza evidente alla fidanzata del suo ex Andrea Damante, e lei risponde in modo esemplare. Con un tik tok davvero pungente,Delancia una frecciata pesante a Elisa Visari. L'attrice sembra aver risposto a tono con un altro tik tok. Tra le due non sembra esserci per nulla simpatia considerando che Andrea ...Ecco tutte le indiscrezioni sulla DeDepronta a pubblicare un nuovo libroDesi conferma come una delle influencer italiano più amate e seguite degli ultimi ...Dopo il TikTok di Giulia De Lellis diventato virale in meno di un’ora, Elisa Visari replica a tono all’imprenditrice digitale romana. Il video pubblicato da Giulia sembrava essere una vera e propria “ ...Dopo la presunta frecciatina di Giulia De Lellis a Damante, è arrivato un video criptico di Elisa Visari: 'Come i ragazzi fai, hai un'età...' ...