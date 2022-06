Giulia De Lellis | catfight social con la fidanzata di Damante? La spiegazione dell’influencer

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 giugno 2022) Lontani i tempi del regno delle bimbe di, delle corna di Andreae delle frecciatine tra ex. Eppure in questi giorniDeè tornata al centro del gossip per un video pubblicato su Tik Tok. Nella clip in questione l’influencer ha usato un audio che a molti è sembrato una frecciatina all’attuale compagna del dj: “Amo l’ex tuo dura ancora con questa ao! Te credo, me sto zitta“. Come se non bastasse oggi Elisa Visari ha pubblicato a sua volta un filmato su Tik Tok in cui ha usato un audio di Emanuela Fanelli (qui i video): “Mamma mia come i ragazzini fai, sei tremendo, e c’hai un’età non per dire“. Secondo moltissimi utenti questa era una risposta alla presunta shade di Giuliona. Vado controcorrente e lo so, ma la poracciata di Elisa Visari col tiktok “in risposta” alla de...