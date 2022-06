Giubileo | il principino Louis fa ' marameo' a mamma Kate e le chiude la bocca Il

Advertising

AlexanderLandSp : I capricci del giovane Louis: il Giubileo della regina Elisabetta si chiude col 'marameo' del princ… - leg1limens : MA STO VEDENDO QUELLO CHE HA COMBINATO IL PRINCIPINO LOUIS AL GIUBILEO TRA PERNACCHIE SMORFIE E TAPPATE DI BOCCA AL… - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Giubileo della Regina, le espressioni buffe del principino Louis sul balcone di Buckingham Palace ???????? - infoitcultura : Giubileo di Platino: il principino Louis pasticcere per un giorno - sensates99 : Appena finito di seguire la celebrazione del giubileo della regina Elisabetta. Tutto ciò che ho da dire, è che il… -

Show delLouis, mamma Kate non lo tiene Cardiff, 6 giugno 2022 - E' stato il protagonista indiscusso di questodi platino . IlLouis ha fatto parlare di sé - nell'innocenza di un bambino di 4 anni - fino alla fine, quando, probabilmente esausto per l'intenso programma di celebrazioni a cui ...IlLouis - 4 anni appena - è stato tra i grandi protagonisti dei festeggiamenti per i 70 ... eccolo di nuovo alle prese con i capricci durante il gran finale deldella regina, il ...Come ben sappiamo, questo fine settimana si sono svolti i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Un evento che ha chiamato a sé l'attenzione di tutto il mondo. È stato incredib ...Seduto in tribuna durante la sfilata che ha chiuso i festeggiamenti, il terzogenito di Wlliam e Kate, ha tenuto di nuovo un piccolo show. La clip spopola sui social ...