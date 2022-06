Giubileo di platino: le prime foto di August, figlio di Eugenie di York (Di lunedì 6 giugno 2022) August Brooksbank e Wolfie Mapelli Mozzi, primogenito del marito della principessa Beatrice, si sono visti per la prima volta in pubblico. Un vero e proprio strappo alla regola: entrambe le famiglie fanno vita riservata. È il vantaggio di non essere dei royal senior Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 giugno 2022)Brooksbank e Wolfie Mapelli Mozzi, primogenito del marito della principessa Beatrice, si sono visti per la prima volta in pubblico. Un vero e proprio strappo alla regola: entrambe le famiglie fanno vita riservata. È il vantaggio di non essere dei royal senior

Advertising

RaiNews : La #ReginaElisabetta ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l'orso #Paddington, l… - Tg3web : Il giubileo di platino. Parata nel centro di Londra. Gran finale con Ed Sheeran che intona inno britannico. La regi… - MediasetTgcom24 : Giubileo di platino, la Regina Elisabetta saluta i sudditi dal balcone: folla esulta #giubileo #regina #elisabetta… - zazoomblog : Ultime Notizie – Giubileo di Platino Harry e Meghan via da Londra prima di fine celebrazioni - #Ultime #Notizie… - ledicoladelsud : Giubileo di Platino, Harry e Meghan via da Londra prima di fine celebrazioni -